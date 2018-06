iRobot-Chef: "Roboter werden sich irgendwann selbst steuern"

Er ist ein Pionier der Roboter-Technologie: Colin Angle (50) entwickelte für die NASA den Mars-Rover mit, bevor er 1990 mit zwei weiteren MIT-Absolventen die Robotik-Firma iRobot gründete, um Roboter für die Erforschung des Weltraums und fürs Militär zu entwickeln. 2016 verkaufte er die Militär- und Sicherheitsroboter-Sparte und konzentriert sich seither auf Haushaltsroboter fürs Saugen und Putzen. Dem KURIER verriet Angle, warum Roboter intelligenter, aber nicht menschlicher werden und wie das intelligent vernetzte Heim der Zukunft aussehen könnte.

KURIER: Sie haben die Vision von einem smarten Haushalt, der sich selbst um die Hausarbeit kümmert. Wie soll das funktionieren?

Colin Angle: Es ist eine faszinierende Idee, dass Menschen nach Hause kommen und es ist sozusagen alles für sie erledigt. Das Licht schaltet sich ein, der Fernseher geht an, die Böden sind sauber gereinigt, die Wäsche gewaschen. Viele Hersteller setzen bei ihren Haushaltsgeräten ja schon auf Steuerung via Smartphone. Das Problem: Es gibt derzeit vielleicht zwei, drei solcher vernetzten Geräte, aber Hunderte Anwendungen in einem Haushalt. Haushalte zählen noch zu den am wenigsten organisierten Lebensbereichen. Es fehlt schlicht an den notwendigen Informationen, um unterschiedlichste Geräte sinnvoll zu steuern. Die jetzige, erste Generation von Smart Home wird daher nicht die Welt verändern, da brauchen wir schon eine bessere Strategie.

Welche?

Die Roboter müssen sich irgendwann selbst steuern. Dafür brauchen sie aber ein besseres Verständnis für ihre Umwelt, müssen sich also im Haushalt auskennen. Erst dann werden sie auch weitere Jobs für uns erledigen können. Es nützt nichts, einem Roboter zu befehlen, ‚Hol mir ein Bier aus der Küche‘, wenn er nicht weiß, wo die Küche überhaupt ist und wo sich das Bier befindet. Unsere Saugroboter kennen sich über Sensoren schon ganz gut aus im Haushalt. Unser Ziel ist es, mit anderen Anwendungen wie Alexa (digitaler Sprachassistent von Amazon, Anm.) in Partnerschaft zu treten, um dieses Wissen zu vernetzen.

Es wird also viele verschiedene Roboter im Haushalt geben?

Es löst keine Probleme, wenn ein Roboter versucht, alles zu erledigen. Wir werden in Zukunft viele Typen von Robotern zu Hause haben. Eine Art Butler-Roboter wird dann das Heim organisieren und überwachen, also der Hausmeister sein. Das wäre ein gutes Produkt, das wir gerne bauen würden. Unser Saugroboter Roomba ist als Roboter aber nur fürs Reinigen gedacht.

Saugroboter werden immer intelligenter, aber werden sie auch menschenähnlicher aussehen, wie viele glauben?

Ich frage Sie: Warum wollen Sie , dass Ihr Staubsauger wie ein Mensch aussieht?