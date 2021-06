Schneeerlebniswelt Wien-Aspern ist pleite

"Der Betrieb ist lukrativ und läuft gut, die Gäste kommen aus ganz Wien, der Zulauf wird immer mehr. Wir haben auch in der Gastronomie zugebaut. Und wir sind auch für die Semesterferien ausgebucht", sagt Martin Freiberger, der geschäftsführende Gesellschafter, im Gespräch mit dem KURIER. "Aber in der Startphase ist uns ein Investor ausgefallen. Der Investor hat sich als Luftblase herausgestellt, als es darum ging, die Rechnungen zu bezahlen. Alles was er zugesagt hat, war nicht haltbar." Nachsatz: "Wenn wir diesen Investor nicht gehabt hätten, hätten wir die Anlage nicht so groß gebaut."