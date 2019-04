Schmiergeld-Vorwürfe rund um Andritz-Projekt in Venezuela

Honorare für den Zuschlag?

Erhoben werden die Vorwürfe von einem ehemaligen Geschäftsführer der Mexiko-Niederlassung (von 2009 bis 2012), der mit addendum gesprochen hat. Er behauptet, es seien Beraterhonorare in Höhe von insgesamt rund drei Mio. Dollar gezahlt worden, denen keine entsprechende Gegenleistung entgegenstand.

Diese versteckten Zahlungen seien an Entscheidungsträger in Venezuela gegangen, um den Zuschlag bei Auftragsvergaben zu erhalten, so addendum. Der Manager habe darüber auch eidesstaatliche Erklärungen abgegeben. Involviert sei auch ein Mann gewesen, der heute im Konzernvorstand von Andritz sitzt.

"Umfassende Untersuchung"

Die Vorwürfe seien dem Andritz-Vorstand kommuniziert worden, als das Dienstverhältnis mit dem Ex-Manager endete, also 2012, heißt es in einer Stellungnahme des Anlagenbauers, die dem KURIER vorliegt.