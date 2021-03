MAN: Schlussrunde im Verhandlungspoker um 1.250 Jobs

Zu Wolfs Team gehören die früheren Magna-Manager Manfred Eibeck und Peter Koob, die schon vor Jahren mit Wolf nach Russland zum Autokonzern GAZ des Oligarchen Oleg Deripaska gewechselt waren. Koob ist Geschäftsführer der WSA Beteiligungs GmbH. Wolfs Team hat eine umfangreiche Due Diligence, sprich eine sorgfältige Prüfung der Geschäftsunterlagen von MAN Österreich, durchgeführt.

Wie der KURIER berichtete, will Wolf 1.250 der 1.950 fixen Mitarbeiter von MAN in Steyr übernehmen. Sie müssen aber künftig auf bis zu 15 Prozent ihres ursprünglichen Lohnes verzichten. Er will in Steyr zwei Modelle eines Kleintransporters bis 3,5 Tonnen, kleinere Elektro-Busse und 10.000 bis 12.000 Lkw-Fahrerkabinen pro Jahr produzieren. Dabei setzt er auf eine enge Zusammenarbeit mit dem russischen Autobauer GAZ, an dem er mit zehn Prozent beteiligt ist.