Schluss für Trinkhalme und Wattestäbchen aus Plastik

Plastikmüll ist überall, in der Natur, den Meeren, in den Mägen von Tieren – und in Menschen: Forscher der Medizinischen Universität Wien haben erstmals Mikroplastik , also bis zu fünf Millimeter kleine Kunststoffteilchen, in Stuhlproben von Menschen nachgewiesen.

Um die verheerende Plastikflut einzudämmen, stimmte das Europäische Parlament am Mittwoch in Straßburg mit großer Mehrheit für ein Verbot für eine Reihe von Einweg-Plastik-Produkten. Strohhalme, Einweg-Plastikgeschirr und -Besteck, Rühr- und Wattestäbchen – sie alle sollen bald aus dem Alltag der Europäer verschwinden.

Zudem setzt das EU-Parlament sehr dünne Plastiksäckchen und bestimmte aufgeschäumte Kunststoffe auf die Verbotsliste, wie etwa die Boxen für Essen zum Mitnehmen. Verbannt werden allerdings nur Gegenstände, für die es bereits Alternativen gibt. Als Ersatz für Plastik-Trinkhalme sind etwa solche aus Papier einsetzbar.