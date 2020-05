Schlecker: Auch deutsche Tochter pleite

Die jüngste Meldung aus der Zentrale in Deutschland dürfte die rund 3000 Mitarbeiter der Drogerie-Kette Schlecker in Österreich nicht beruhigt haben. Nach Schlecker selbst musste am Donnerstag auch die Tochterfirma IhrPlatz Insolvenz anmelden. Betroffen sind 650 Filialen und 5800 Mitarbeiter. Schlecker-Insolvenzverwalter Arndt Geiwitz begründete den Schritt damit, dass IhrPlatz stark von Schlecker abhängig sei. IhrPlatz war bereits 2005 einmal pleite, 2007 wurde das Unternehmen nach der Sanierung von Schlecker übernommen.

Nach bisherigen offiziellen Aussagen ist die Österreich-Tochter von der Insolvenz in Deutschland nicht betroffen. Allerdings ist sie finanziell ebenso stark vom Mutterhaus abhängig wie IhrPlatz.