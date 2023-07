Schlechte Weizen-Qualität bei Getreideernte: Landwirte mit Preis unzufrieden

Ursache für geringen Proteingehalt unbekannt

Vor Rätsel stellt die Landwirte der heuer sehr geringe Proteinhegalt des Weizens: Wurden in Oberösterreich etwa im Vorjahr rund 90 Prozent als Mahl- und 10 Prozent als Futtergetreide eingestuft, so ist es heuer umgekehrt, schilderte der Leiter der Abteilung Pflanzenbau, Helmut Feizlmayr. Diese Phänomen sehe man "vom Burgenland bis nach Deutschland", der Grund sei unklar. "Wir rätseln alle."

In Oberösterreich machte den Landwirten der Witterungsverlauf zu schaffen: Zuerst habe man wegen des Regens im Frühling erst spät säen können, dann sei die große Trockenheit gekommen, so Waldenberger. Vor allem der Mais habe einen "denkbar schlechten Start" hingelegt, hier seien merkbare Ertragseinbußen zu befürchten. Bei der Sojabohne, die etwas später blühe, bestehe noch Hoffnung. Auch in Oberösterreich ist eine Verschiebung vom Sommer- hin zum Wintergetreide zu verzeichnen, was dem immer trockeneren Frühling geschuldet ist und somit als Anpassung an den Klimawandel gesehen werden kann.

Große Ausfälle gab es aufgrund von Frostschäden neuerlich bei den Marillen, vor allem im oö. Hauptanbaugebiet rund um Scharten. Hier geht man allmählich dazu über, spätere Sorten zu verwenden, die später blühen und damit den Frösten im Frühling besser trotzen können, erklärte Feitzlmayr.