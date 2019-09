Schlechte Nähte: Französische AKW bleiben dennoch in Betrieb

Der französische Energiekonzern EDF sieht keinen Grund, einen seiner Atomreaktoren zu schließen, wie er am Mittwoch mitteilte. An 16 Stromgeneratoren, die in sechs AKW installiert sind, waren Probleme und Qualitätsabweichungen an Schweißnähten festgestellt worden.

"In dieser Phase der technischen Untersuchungen, die an diesen Komponenten ausgeführt werden, denkt EDF nicht, dass die beobachteten Abweichungen die Funktionsweise negativ beeinflussen", heißt es in der Aussendung. Deshalb sei es nicht nötig, sofort zu handeln.

Die Probleme wurden an den Reaktoren 3 und 4 in Blayais, Block 3 in Bugey, Block 2 in Fessenheim, Block 4 in Dampierre-en-Burly und an Reaktor 2 in Paluel identifiziert.