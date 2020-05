Schladming baut wie ein Weltmeister aus

Das Service-Deck ist gerade in Bau: Der gesamte Zielhang bekommt einen Keller. Auf zwei Geschoßen entstehen 15.000 Quadratmeter Nutzfläche. Die Dimensionen sind gewaltig: 10.000 Kubikmeter Beton werden täglich verarbeitet, um Platz zu schaffen für 400 Parkplätze, Büros, Rolltreppen WC-Anlagen und Elektro-Tankstellen.



Weil wegen des knappen Platzes der Zielraum nicht gequert werden kann, wird auch ein Tunnel unterhalb gebaut. "Die Lkw kommen in Zweierreihen", sagt Ernst Trummer von den Planai-Bahnen. Die Zeit drängt, der nächste Winter kommt bestimmt: "Es wird sieben Tage die Woche gearbeitet, teilweise auch 24 Stunden am Tag. Vergnügungssteuer zahlen wir wegen des Zeitkorsetts und des großes Drucks keine."



Für die Touristiker ist die WM auch eine logistische Herausforderung. Denn die Veranstaltung fällt ausgerechnet in zwei ohnehin starke Urlauberwochen, die Semesterferien in Wien und Niederösterreich sowie Tirol, Vorarlberg, Salzburg, Burgenland und Kärnten.



"Das sind natürlich Hochsaison-Wochen, damit müssen wir halt umgehen", überlegt Hermann Gruber, Chef des Tourismusverbandes Schladming-Tauern. "Für die Beherbergungsbetriebe haben natürlich die Stammgäste Vorrang. Es soll ja nicht passieren, dass Leute, die immer kommen, wegen der WM kein Zimmer haben und wir dann 2014 keine Gäste mehr."



In Schladming und der näheren Umgebung sind 26.000 Betten verfügbar, das sind rund 10.000 Zimmer. 4000 davon fallen für den offiziellen Tross rund um Mannschaften, Sponsoren und Medienvertreter an. Rund die Hälfte ihrer Zimmer hat der Tourismusverband bereits unter Vertrag.