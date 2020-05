Schikanöses US-Recht: Von Patent-Haien abkassiert

„Wir wurden von einem Patent-Troll auf die Zahlung von 750.000 Dollar verklagt“, erzählte Roman Scharf, einstiger Gründer des erfolgreichen Internettelefonie-Start-ups Jajah. Patent-Trolle machen sich die US-Schutzrechte zunutze, um hohe Geldbeträge zu erstreiten. Diese Vorwürfe der Patentverletzung in einem Prozess auszuräumen, hätte Jajah an die 1,5 Millionen Dollar gekostet. „Die Frage ist: Will man Recht behalten, aber das Doppelte zahlen? Wir haben gezahlt.“

In der IT-Branche komme es ständig vor, dass man sich von Patenthaien freikaufen müsse. Scharf ist dennoch für TTIP: Es würde Europa und die USA näherbringen – und der „Kulturclash“ sei in Amerika viel geringer als bei Geschäften in Japan oder China.