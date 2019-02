Schiffsfracht droht Chaos wegen ungeklärter Brexit-Frage

Der 29. März 2019 könnte als einer der kuriosesten Tage in die Geschichte der internationalen Frachtschifffahrt eingehen. Nur noch knapp sechs Wochen dauert es bis zu diesem Tag, an dem es einen geordneten, ungeordneten oder gar keinen Brexit geben wird. Schiffe, die von Großbritannien nach Asien oder umgekehrt fahren, brauchen inzwischen jedoch länger und wissen somit bei ihrer Abfahrt noch gar nicht, unter welchem Zollregime sie ankommen werden – ob dann EU-Zölle, höhere WTO-Zölle oder ganz andere Tarife gelten.

Für Exporteure kann das zu horrenden Zusatzkosten führen, denn die Schiffe müssten entweder in Hafennähe in Warteposition gehen, die Güter im Hafen in „Quarantäne“ geben, einen anderen Hafen ansteuern oder gar wieder umkehren. Bleiben die Schiffe länger als gewöhnlich in den Häfen, wird Standgeld fällig, und das rechnet sich in der Regel nicht.