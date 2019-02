Der "Brexit" ist ein blaues Kuschelmonster

... Lagerräume zu Wucherpreisen

Bunkern was geht, lautet daher die Devise vieler europäischer Produzenten. Die Lagerbestände langlebiger Güter werden ebenso vorsorglich hochgefahren wie jene von wichtigen Medikamenten sowie Zulieferteilen der Produktionen in Großbritannien. Die Nachfrage ist so groß, dass gewerbliche Anbieter von Lagerräumen nahezu jeden Preis verlangen können und das Geschäft ihres Lebens machen. In manchen Städten sollen die Lagerkapazitäten schon knapp sein, berichten Unternehmen, die schon fast zu spät dran sind.