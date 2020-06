Schicksalstag für Holland Blumen

Anfang Oktober 2014 hatte die Holland Blumen GmbH mit Sitz Gerasdorf bei Wien ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung beantragt. Zuvor hatten bereits die Kärntner Gebietskrankenkasse und ein Mitarbeiter Insolvenzanträge eingebracht. Das Vermögen wurde damals mit rund 720.000 Euro beziffert, die Schulden mit 12,8 Millionen Euro. Den Gläubigern soll 20 Prozent Quote geboten werden.

Für den Ernstfall, dass das Sanierungsverfahren scheitern wird, hat Platzgummer schon vorgebaut. "Für diesen Fall ersucht der Insolvenzverwalter allfällige Kaufinteressenten vorsorglich bereits jetzt um eine Kontaktaufnahme", heißt es seit 14 Tagen in der Online-Insolvenzdatei des Justizministeriums. Doch das Interesse an der angeschlagenen Blumen-Handelskette soll sich laut Insidern in Grenzen halten. So sollen sich mittlerweile lediglich zwei Interessenten gemeldet haben, die aber nur auf einzelne Standorte spitzen.