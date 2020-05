Schelling will Karussellbetrug stoppen

Wenn da nicht noch ein kleines Hindernis wäre. Bei der Mehrwertsteuer hat nämlich die EU das Sagen. Und in Brüssel reagierte man über die Schelling-Ankündigungen in Wien zunächst einmal überrascht. Bisher hatte die EU-Kommission stets Bedenken, ob die Umkehr der Steuerpflicht nicht zu neuen Problemen führt. Deshalb ist das Betrugsbekämpfungsrezept bisher nur für einzelne, in der Vergangenheit besonders anfällige Produktkategorien zugelassen – in Österreich sind das etwa der Bausektor, Handel mit Handys oder Laptops oder Schrott. Auch beim Großhandel mit Strom und Gas oder bei CO2-Zertifikaten gelten Sonderregeln.

Das reicht aber nicht, sind die fünf Finanzminister überzeugt: Sie wollen, dass die EU-Staaten selbst Schwellenwerte einführen dürfen, ab denen sich die Steuerpflicht umdreht – die Rede war von 5000 oder 10.000 Euro. Oder sie wollen zumindest selbst definieren, bei welchen Produkten und Branchen „Reverse Charge“ greift.