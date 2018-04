Schelling: Neue Karriere als Lobbyist

Am 26. April wird der ehemalige Top-Manager (Leiner, Lutz) und ÖVP-Grande, der inzwischen unter die Winzer (Stiftsweingut Her zogenburg) gegangen ist, dann die endgültige Fassung präsentieren. Schelling hat seine Beratungs-GmbH wieder reaktiviert. Sollte die NS-2-Geschäftsführung ihr OK geben, wovon auszugehen ist, will Schelling ab 2. Mai mit der Umsetzung beginnen. Damit alles korrekt abläuft, lässt sich Schelling (im Gegensatz zu anderen Ex-Politikern) mit diesem Stichtag vorsorglich ins Lobbying-Register eintragen. Sein Anwalt soll bereits damit beauftragt sein.

Spekulationen, OMV-Chef Rainer Seele habe den Vermittler gespielt, werden von Seele dementiert. Die Gerüchte dürften wegen des guten Verhältnisses zwischen Seele und Schelling entstanden sein. Die Republik Österreich ist mit 31,5 Prozent größter Aktionär der OMV, für die Beteiligungen ist der Finanzminister zuständig.

Seit der Deutsche Seele vor drei Jahren von der BASF-Tochter Wintershall an die Spitze der OMV wechselte, hat sich der Konzern noch enger an Russland gebunden. Offiziell ist für die Strategie der Aufsichtsrat zuständig, aber natürlich muss der Finanzminister sein OK geben. Seele und Schelling trafen sich immer wieder zu Vier-Augen-Gesprächen und waren öfters gemeinsam in Russland.

Seele kam unter Schelling an Bord. Er hat die Ergebnisse der OMV deutlich verbessert, der Aktienkurs erholte sich. Die OMV verdient wieder richtig viel Geld und schloss einen Asset Swap mit Gazprom. Die OMV beteiligt sich minderheitlich am sibirischen Gasfeld Urengoy, die Russen bekommen 38,5 Prozent der Norwegen-Tochter der OMV. Doch der Deal verzögert sich. War die Finalisierung ursprünglich bis Mitte 2017 angekündigt, nennt die OMV jetzt Ende 2018 und erklärt, man sei im Zeitplan. Zu klären seien noch Fragen der Corporate Governance. Insider wundern sich, warum das solange dauert. Der Deal ist in Norwegen noch nicht angemeldet. „Norwegen ist schwer dagegen, dass Russland über die Hintertüre OMV hereinkommt. „Statoil und Gazprom konkurrenzieren sich auf dem europäischen Markt“, meint Gustav Gressel , Russland-Experte des politisch unabhängigen Thinktanks European Council on Foreign Relations. Die OMV gelte unter Europas Energie-Unternehmen „als verlängerter Arm der Gazprom und als trojanisches Pferd“.

Gazprom-Chef Alexej Miller steht inzwischen auf der Sanktionenliste der USA.

Weil Gazprom keine Bank-Kredite für das Milliardenprojekt NS 2 aufstellen kann, finanziert die OMV mit weiteren westlichen Energieunternehmen, darunter auch Wintershall, die Pipeline. Bis Ende 2017 zahlte die OMV 324 Millionen Euro, weitere Gelder fließen mit dem Projektfortschritt.