Scheich Al Jaber klagt Bank Austria

Das Publik-Machen von Zahlungsproblemen in Österreich soll Al Jaber international viel Geld gekostet haben. Nicht nur die Bank Austria stellte damals neun Millionen Euro fällig, auch Banken im arabischen und englischen Raum reagierten ähnlich. Bei der notwendigen Refinanzierung soll es zu weitaus schlechteren Konditionen gekommen sein. Al Jaber will über ein Gutachten eines internationalen Wirtschaftsprüfers verfügen, das den Schaden mit 700 bis 800 Millionen Dollar beziffert.

Entsprechend versucht man auch eine Drohkulisse gegenüber der Bank Austria aufzubauen: Die Schadenersatzklage könne im Laufe des Prozesses auf das Zigfache der Million ausgedehnt werden. Die Klage sei vergleichbar mit jener von Leo Kirch gegen die Deutsche Bank: "Dies ist die erste Klage dieser Art in Österreich", so Silvia König von der Kanzlei Kerres Partners: "Erstmals werden in Österreich Schadenersatzforderungen wegen Verletzung des Bankgeheimnisses aufgrund medialer Berichterstattung gegen ein Kreditinstitut geltend gemacht." Das Handelsgericht konnte die Klage am Donnerstag noch nicht bestätigen, die Bank Austria will die Sache nicht kommentieren.