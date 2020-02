Schallenberg als Vermittler im Iran

Europa will den Vertrag dennoch retten. „Wenn die Parteien nicht zum Verhandlungstisch kommen, bringen wir eben den Verhandlungstisch zu ihnen“, sagte Schallenberg vor seinem Trip. Jeder Kontakt in dieser Situation nütze. Zwar erwarte er keinen „Durchbruch“, was „ich aber hoffe, ist, einen Mosaikstein dazu beitragen zu können, dass wir wieder in eine gewisse Normalität zurückfinden, schrittweise“, so der Außenminister.

Kurz bei Trump

Von den Ergebnissen wird Schallenberg, der auch die Lage der Menschenrechte ansprechen will, wohl auch Kanzler Sebastian Kurz berichten, der in rund einer Woche in Washington mit US-Präsident Donald Trump zusammentreffen wird.