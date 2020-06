Finanzer lauschten bei Grasser-Prozess

Indes beantragte Deloitte, dass der Streitwert auf zwölf Millionen Euro erhöht wird. Das sei der maximale Steuerstrafe, die Grasser drohe, so die Argumentation. Eine solche Anhebung würde aber die Prozesskosten erheblich verteuern, mahnte der Richter. Schlussendlich sprach er ein Machtwort. Er setzte den Streitwert auf rund 2,4 Millionen Euro fest. Mit der Begründung, dass Steuersündern in der Regel nur 20 Prozent der maximalen Steuerstrafe von den Gerichten aufgebrummt werde. Deloitte akzeptierte die Entscheidung, Böhmdorfer wollte eine Reduktion auf eine Million Euro. "Die Prozesskosten zahlt ja eh die Versicherung von Deloitte, denen sind die Kosten wurscht", ätzte Grassers Anwalt.

Von Böhmdorfer bekamen die anwesenden Finanzpolizisten zu hören, dass sie "die Steuerstrafe Grassers falsch ermittelt" und einen Zwischenbericht "oberflächlich und mit mangelnder Kompetenz erstellt" hätten. Aber Freundlichkeiten erwarten Finanzer von ihren "Kunden" und deren Rechtsberatern ohnehin nicht. Und "Kunde" Grasser sagte am Ende der Verhandlung mit großer Empörung, er sei sprachlos, dass Deloitte sein Firmenkonstrukt der Finanzbehörde nicht ordnungsgemäß offengelegt habe. Er selbst habe aber korrekt gehandelt. Indes kündigte der Anwalt Haunolds an, das Gegenteil beweisen zu wollen. Am 14. Juli wird der Prozess fortgesetzt.