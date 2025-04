Schadenersatz bei Unwetterschäden: "Keine Signale aus der Politik"

Das Angebot der Versicherungen an die Politik, gemeinsam an einer Lösung zu arbeiten, ging aber offenbar ins Leere. Das sei zwar unmittelbar nach den Schäden regelmäßig ein massives Thema, gerate aber schnell in Vergessenheit, sagte Ralph Müller, Generaldirektor der Wiener Städtischen am Dienstag bei der Präsentation der Bilanz des Unternehmens. "Momentan hören wir keine Signale aus der Politik."