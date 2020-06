Anwalt schießt sich auf Alpine-Bilanzprüfer ein

„Wir sind davon überzeugt, dass wir die Jahresabschlussprüfung ordnungsgemäß durchgeführt haben“, kontert Deloitte-Partner Harald Breit. „Wir sehen daher den Ankündigungen der Prüfung von Schadenersatzklagen durch Rechtsanwälte mit Gelassenheit entgegen.“

So habe Deloitte der Konzern-Bilanz einen sogenannten „ergänzten Bestätigungsvermerk“ erteilt, der auf drohende „Risiken im Zusammenhang mit stritten Projekten in dreistelliger Millionenhöhe“ hinweist. Darunter ist eine Alpine-Klage über offenen Forderungen (111 Millionen Euro) aus einem Autobahnprojekt in Polen, wobei die Polen zugleich eine Pönale (14 Millionen Euro) von der Alpine fordern. Dazu kommen 21,5 Millionen Euro aus zwei anderen Problemprojekten sowie ein 21-Millionen-Euro-Risiko in Griechenland. Breit: „2011 konnte man sicher nicht wissen, dass die Alpine eineinhalb Jahre später in Konkurs geht.“