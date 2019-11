Saudi Aramco will auch Kleinanleger als Aktionäre

Der weltgrößte Ölkonzern Saudi Aramco will an seinem Börsengang auch Kleinanleger teilhaben lassen. Ein Anteil von 0,5 Prozent an dem Konzern soll an Kleinanleger gehen, geht aus dem am Wochenende veröffentlichten Börsenprospekt hervor. Für die Regierung wurde nach dem Börsengang eine Haltefrist von einem Jahr festgelegt.