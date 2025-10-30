Sanierungsverfahren über bekannte PR-Agentur eröffnet
Über das Vermögen der PRA Public Relations Agentur GmbH, FN 309900k, ist heute, Donnerstag, am Handelsgericht in Wien ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet worden. Das bestätigt Günther Moser von Creditreform dem KURIER. 15 Beschäftigte und 17 Gläubiger sind betroffen.
Das schuldnerische Unternehmen wurde im Jahr 2008 gegründet, im Firmenbuch scheint Werner Beninger als geschäftsführender Gesellschafter auf.
Der Hintergrund
„Zu Beginn des heurigen Jahres haben mehrere Großkunden die Zusammenarbeit mit der Schuldnerin beendet. Forderungsausfälle und Kostensteigerungen haben die Krise weiter verschärft“, so Creditreform. „Die hieraus resultierenden Verluste konnten nicht zeitnah kompensiert werden. Wegen der hohen Verbindlichkeiten war die Insolvenzantragstellung dann alternativlos.“
Die Schulden
Die Passiva betragen rund 1,1 Millionen Euro.
Die Zukunft
Das Unternehmen soll fortgeführt und den Gläubigern ein Sanierungsplan mit einer Quote in Höhe von 20 Prozent angeboten werden. Zum Insolvenzverwalter ist der renommierte Anwalt Norbert Abel bestellt worden.
