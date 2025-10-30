Sanierungsverfahren über bekannte PR-Agentur eröffnet

Über das Vermögen der PRA Public Relations Agentur GmbH, FN 309900k, ist heute, Donnerstag, am Handelsgericht in Wien ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet worden. Das bestätigt Günther Moser von Creditreform dem KURIER. 15 Beschäftigte und 17 Gläubiger sind betroffen.

Das schuldnerische Unternehmen wurde im Jahr 2008 gegründet, im Firmenbuch scheint Werner Beninger als geschäftsführender Gesellschafter auf.