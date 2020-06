Tank-Diskonter "AWI" ist pleite

Die Wiener "AWI" Mineralölgroßhandel- und Bauunternehmen GmbH, Betreiberin von 53 Diskonttankstellen, hat laut Tanja Schartel vom Gläubigerschutzverband KSV1870 ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung beantragt. Die Schulden werden laut Insolvenzstatus mit rund 22 Millionen Euro, das Vermögen mit etwa 20 Millionen Euro beziffert. 41 Mitarbeiter und 240 Gläubiger sollen von der Insolvenz betroffen sein. Den Gläubigern sollen 20 Prozent Quote geboten werden.

Als Insolvenzursachen werden vom Unternehmen "die stagnierende Absatzentwicklung, die nicht erfolgreiche Positionierung als Bedienungstankstelle und der Preisverfall am Markt" ins Feld geführt.

AWI betreibt an 51 Standorten, vor allem im Burgenland, Niederösterreich und Wien, Tankstellen mit Bedienung, Tankstellen-Shops und Auto-Waschanlagen, wobei drei Standorte lediglich mit Tankautomaten ausgestattet sind. "Die restlichen Standorte werden als Tankstellen bzw. als Waschcenter an Dritte vermietet", heißt es dazu weiter.

Das Unternehmen AWI Mineralölgroßhandel wurde laut Unternehmensangaben im Jahr 1968 von Alois Windbrechtinger gegründet. Waren die Tankstellen vorerst an Mobil vermietet, so begann man ab 1990 den Aufbau eigener Stationen der Marke AWI-Diskont "als serviceorientierte Diskonttankstellenmarke". Zehn Jahre später wurden neun Avia Tankstellen in Niederösterreich, Burgenland und in der Steiermark übernommen. Heute gehört die Unternehmensgruppe AWI laut Firmenbuch den Brüdern Christian, Georg und Thomas Rosenthal.