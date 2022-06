Sanierungsplan für Shop-Tochter von Northland Outdoor angenommen

Der in Sanierung nach einem Insolvenzantrag befindliche Sport- und Outdoor-Retailer Northland Outdoor Shop GmbH kann weitermachen: Bei der Tagsatzung am Grazer Handelsgericht am Dienstag wurde der Sanierungsplan von den Gläubigern angenommen. Dieser sieht laut Kreditschützern AKV, KSV und Creditreform die Zahlung einer Barquote von 20 Prozent binnen 14 Tagen ab Rechtskraft der Aufhebung des Verfahrens vor.