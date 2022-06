Sandberg verlässt Meta: Jetzt hängt es an Zuckerberg

Auch das Persönliche könnte Sandbergs Entscheidung beeinflusst haben. Sandberg hat 2015 plötzlich ihren Mann verloren, worüber sie auch ein Buch, „Option B“, geschrieben hat. Jetzt ist Sandberg wieder im Begriff zu heiraten – vielleicht ein Grund mehr, ein Problemfeld zu verlassen. Auch über politische Ambitionen wird spekuliert.

Sandberg wird Meta im Verwaltungsrat erhalten bleiben. Sandberg will sich stärker karitativen Aufgaben widmen. Ihr wird als COO Javier Olivan nachfolgen. Die Meta-Aktie ging Mittwochabend nach der Ankündigung um 2,6 Prozent nach unten.

Apropos Aktie: „Die Mehrheit der Analysten geht davon aus, dass sich Meta mittelfristig erholen wird“, so Rosen. Was immer jetzt passiert – es ist Zuckerberg auf die Fahnen zu heften. „Wer die Facebook-Aktie kauft, setzt stark auf Zuckerberg. Von der ursprünglichen Führungsmannschaft ist nur mehr er übrig“, sagt Rosen. Es hängt also davon ab, ob man dem Meta-Chef zutraut, dass er die richtigen Entscheidungen trifft. „Man muss aber sagen: Das hat er in der Vergangenheit getan“, so Rosen mit Blick auf die Etablierung der Facebook-App auf Smartphones und den Zukauf von Instagram und Whatsapp.