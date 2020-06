Sambias Kupfer-Exporte – und die Rolle der Schweiz

Der Schweizer Rohstoffriese Glencore, der die Mehrheit an der Kupfermine Mopani hält, weist vehement den Vorwurf zurück, dass er zu wenig Steuern zahle. Seit der Privatisierung 2000 seien fast 3 Mrd. Dollar investiert worden. Das konnte abgesetzt werden, deshalb sei in einigen Jahren gar keine Körperschaftssteuer angefallen. Dennoch habe Mopani in Summe gut 800 Mio. Dollar Steuern und Abgaben abgeführt. Der Konzern betont, dass 20.000 Mitarbeiter mit 160.000 Angehörigen von Mopani abhängen. Sambia ist nicht das erste Entwicklungsland, das zur Selbsthilfe greift: Die Mongolei kündigte 2013 ein Steuerabkommen mit den Niederlanden, weil es seine Bergbau-Einnahmen schwinden sah. "Ich begrüße das", sagt Mehta: "Diese Abkommen schaden durch Steuerausfälle mehr, als sie an Investitionen bringen."