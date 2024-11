Salzburger Trachtenunternehmen steht vor dem Aus

Das Salzburger Trachtenunternehmen Gössl kämpft offenbar mit Schwierigkeiten . Am vergangenen Mittwoch hat Geschäftsführer Maximilian Gössl für den kommenden Montag zu einer Pressekonferenz in Wien geladen. Titel: "Salzburger Traditionsunternehmen steht vor dem Aus".

Lockerung der Kreditkonditionen

Dem Unternehmen dürfte laut Zeitung demnach eine Lockerung der Konditionen für die Rückzahlung der Kredite vorschweben - oder eine nochmalige Stütze durch den Staat. Denn der wirtschaftliche Einbruch im Textilhandel soll auch vor Dirndl, Janker und Lederhosen nicht Halt gemacht haben.

Gössl wurde 1947 gegründet und agiert im qualitativ und preislich oberen Bereich. Der Spezialist für Trachtenmoden hat mit eigenen Filialen und Franchisenehmern rund 80 Standorte in Europa. Die Schnitte der Trachten werden in Salzburg gefertigt. Laut Firmenbuch beschäftigt Gössl (Stand 2022) rund 75 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die zuletzt veröffentlichte Bilanz - ebenfalls aus 2022 - weist einen Bilanzverlust von drei Mio. Euro aus. Zudem sind Verbindlichkeiten in der Höhe von 8,2 Mio. Euro verbucht.