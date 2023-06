Salamander und Delka schließen alle Filialen

Branchenkenner sind vom Aus der Kette wenig überrascht. Bereits Ende 2022 hatte der deutsche Mutterkonzern bekannt gegeben, dass seine deutsche Einzelhandelssparte in einem Schutzschirm-Verfahren saniert werden muss. Betroffen waren knapp hundert Filialen in Deutschland mit insgesamt 950 Vollzeitstellen. Wenn die deutsche Mutter wankt, hat das in den seltensten Fällen keine Auswirkungen auf das Tochterunternehmen in Österreich, munkelte man schon länger in der Branche.

Abbild der Lage

Dazu kommt das angesichts der hohen Inflation verhaltene Konsumklima in Österreich. „Im April hatten wir im gesamten Handel wieder ein reales Umsatzminus von 8,4 Prozent, zeigen die Zahlen der Statistik Austria. Dass es jetzt zu Schließungen von Handelsketten kommt, ist nur ein Abbild der schwierigen Situation“, kommentiert Rainer Trefelik, Handelsobmann in der Wirtschaftskammer Österreich (WKO).