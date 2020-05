Saftige Strafen für die Zinsfälscher

Auch Sie könnten ein Betrugsopfer sein. Zumindest dann, wenn Sie einen Bausparvertrag abgeschlossen oder einen Kredit aufgenommen haben. Oder Ihrem Enkelkind einen Gold-Philharmoniker geschenkt haben. Und womöglich sogar, wenn Sie nur für Ihre Urlaubsreise Geld gewechselt haben.

Zinssätze, Gold- und Silberpreise, Währungskurse: Das sind Finanzwerte, mit denen nicht nur Spekulanten und Händler zu tun haben. Sie betreffen jeden Menschen, der Geld in die Hand nimmt. Das macht diese Manipulation so ungeheuerlich, dass sie an den Grundfesten des Geldwesens rührt: Ein elitärer Zirkel internationaler Großbanken steht im Verdacht, an diesen Stellschrauben gedreht zu haben. Und zwar, um sie zu eigenen Gunsten zu beeinflussen, um Handelsgewinne einzustreichen oder Verluste zu vermeiden.