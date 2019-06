Bittere Pleite eines Gastronomen auf dem Copa-Beach

„Sie erobern die Straßen, die Städte genauso wie unsere Herzen und sind kaum mehr aus unserem Leben wegzudenken. Sie organisieren ein Event und suchen nach einer außergewöhnlichen Gastronomiebetreuung? Sie betreiben eine Gastronomie und wollen sich auch auf der Straße präsentieren?

Sie träumen von einer mobilen Streetfood-Küche, wollen sich aber finanziell noch nicht verausgaben und einen Testlauf starten?“ heißt es auf der Homepage der Daily Deli Solutions GmbH. Daily Deli vertreibt und betreibt Foodtrucks, ein Catering-Service und Gastro-Lokale.

Das Gastronomie- und Cateringunternehmen mit Sitz am Wiener Heumarkt, das seit 2019 auch auf dem Wiener Copa-Beach, früher Copa Cagrana, an der Neuen Donau ein Lokal betreibt, ist in den Konkurs geschlittert. Wie aus der Ediktsdatei des Justizministeriums hervorgeht, wurde bereits am 22. Juni am Handelsgericht Wien ein Konkursverfahren eröffnet.