Saftige Pleite eines bekannten Gastro-Betriebs mit drei Restaurants

Drei Lokale

Das Unternehmen betreibt als Pächterin das Restaurant Löwenhaus und das Restaurant Cammerlander mit der Tapabar am Innsbrucker Marktplatz sowie das Restaurant Geisterburg in Hall in Tirol. Der Geschäftsführer erklärte laut APA zu den Insolvenzursachen, dass „sich die Umsätze nicht wie geplant entwickelt hätten“. Darüber hinaus sei die Konkurrenz im Gastronomiebereich in Innsbruck und Hall sehr hart. Ob das Unternehmen saniert werden kann, ist fraglich.