Saftige Pleite einer Reinigungsfirma – 60 Jobs wackeln

Im Geschäftsjahr 2016/17 hatte dieses Unternehmen sogar 100 Mitarbeiter, weil das Geschäft mit der Reinigung von Gebäuden, Büros und Baustellen brummte. Doch dann kam es 2017 zu Liquiditätsproblemen. Zwei Großkunden schlitterten in die Insolvenz und andere Kunden zum Teil zahlten nur schleppend. Daraufhin wurde laut Firmenangaben ein gewerberechtlicher Geschäftsführer engagiert, der den Umsatz und das Ergebnis aber angeblich nicht auf Vordermann brachte. Er soll später wieder gekündigt worden sein.

Doch die Reinigungsfirma Complete FM Dienstleistungs GmbH mit Sitz in Wien kam nicht aus der Bredouille heraus. Nun musste sie die Reißleine ziehen und Insolvenz anmelden. Das bestätigt Gerhard Weinhofer von Creditreform dem KURIER. Zuvor hatte schon ein Gläubiger einen Insolvenzantrag gestellt.

Das Unternehmen soll fortgeführt werden und bietet seinen Gläubigern einen Sanierungsplan ohne Eigenverwaltung (20 Prozent Quote) an. Rund 60 Mitarbeiter sind von der Pleite betroffen. Betriebsrat gibt es in diesem Unternehmen aber keinen.