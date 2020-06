RZB zahlte mehr als 500 Mio. an Steuern

Trotz sinkendem Jahresgewinn um 34 Prozent auf 472 Millionen Euro, sprach Raiffeisen Zentralbank-Chef Walter Rothensteiner am Dienstag bei der Präsentation der Bilanz von einem "guten Ergebnis" 2011. Das Jahr sei, ob regulatorischer Belastungen und schwierigem wirtschaftlichen Umfeld, "wieder kein Normal-Jahr" gewesen. Die Erträge seien dennoch relativ stabil geblieben, reüssierte der RZB-Chef.

Belastet wurde das Ergebnis unter anderem durch hohe steuerliche Vorschreibungen. Insgesamt habe man im Vorjahr allein in Österreich 520 Millionen Euro an den Staat abgeführt. Damit sei die RZB laut Rothensteiner in eine Liga mit dem bisher größten Steuerzahler, den Österreichischen Lotterien, aufgestiegen.