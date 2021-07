Ryanair übernimmt 75 Prozent von Laudamotion

Von Null auf 75 - Ex-Rennfahrer und Airlinegründer Niki Lauda hat mit seiner Fluglinie Laudamotion einen Kavalierstart hingelegt: Noch vergangene Woche meinte er zu Gerüchten, er könnte mit der irischen Billigfluglinie Ryanair zusammenarbeiten: "Ich weiß von null." Heute teilte er mit, dass die Iren für knapp 100 Mio. Euro 75 Prozent seiner Laudamotion übernehmen.

Knapp 50 Mio. Euro soll der Kaufpreis betragen, was in etwa dem entsprechen soll, was Lauda selbst für die insolvente Fluglinie Niki hinlegte, die er in Laudamotion umbenannte. Weitere 50 Mio. schießt Ryanair zu, um Laudamotion richtig flott zu kriegen.

Dank an Hofer und Kurz

Die überraschende Nachricht teilte er heute Früh bei einem Presseflug nach Düsseldorf mit, um auf Nachfrage zu betonen, dass er nicht der Strohmann der Ryanair sei. Diese hatte selbst Interesse an der insolventen Fluglinie Niki kundgetan, die aber letztendlich an Lauda ging. Der umtriebige Airlinegründer wird bei Laudamotion weiterhin das Zepter in der Hand halten.

Ende Jänner, als Lauda alle Mitbewerber ausgestochen hatte, jubelte die Regierung noch über die "österreichische Lösung". Nach dem Zuschlag für Lauda bedankte sich dieser bei Bundeskanzler Sebastian Kurz ( ÖVP) und Verkehrsminister Norbert Hofer ( FPÖ) für die Unterstützung bei der Übernahme der Niki. Hofer, selbst einst Flugzeugtechniker bei Lauda Air, meinte, es sei gut für den Standort, dass die Fluglinie in österreichische Hände komme.