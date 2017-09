Ryanair möchte mehr als Tausend Flüge streichen

Die irische Fluglinie Ryanair will täglich 40 bis 50 Flüge streichen. So sollen in den nächsten sechs Wochen 1680 bis 2100 Flüge ausfallen. Als Entschädigung bekommen die 285.000 betroffenen Passagiere entweder einen Alternativflug oder eine Rückerstattung von 40 Euro.

Exporten vermuten, dass Ryanair Flüge einstellt, um sich auf eine Pleite der AirBerlin vorzubereiten. Sollte diese nach den deutschen Bundestagswahlen eingestellt werden, würden einige höchst profitable Strecken frei werden. Den Zuschlag könnten aber nur Airlines erhalten, die dann auch mit freien Flugzeugen sofort einspringen. Darauf bereite sich Ryanair vor. Offiziell ist von schlechter Urlaubsplanung bei den Piloten die Rede.

Frustrierte Kunden

Auf Twitter und Co. ließen entnervte Ryanair-Kunden den Frust los. Viele beschweren sich nicht rechtzeitig über die Streichung ihrer Flüge informiert worden zu sein.