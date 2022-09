Ryanair baut Winterflugplan für Wien aus

Mit einem "Rekord-Winterflugplan" will Ryanair seine Position in Österreich weiter ausbauen, erläutert Ryanair-CEO Michael O ́Leary bei einer Pressekonferenz in Wien. Demnach erweitert die Billig-Airline ihr Streckennetz um acht neue Destinationen auf insgesamt 70 Strecken, die von Wien aus angeflogen werden.

Neu im Programm sind Bremen (Deutschland), Kopenhagen (Dänemark), Helsinki (Finnland), Manchester (Großbritannien), Sibiu (Rumänien), Tuzla (Bosnien und Herzegovina) sowie Genua und Venedig (Italien).