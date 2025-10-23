Russlands Wirtschaft schwächelt, aber Putin kann Krieg "in alle Ewigkeit" führen

Vor dem EU-Gipfel , auf dem über die Verwendung eingefrorener russischer Milliarden gesprochen sowie ein 19. Sanktionspaket gegen Russland beschlossen werden soll, drängt sich einmal mehr die Frage auf: Wie lange wird der Zermürbungskrieg gegen die Ukraine noch dauern? Wie lange kann sich der Herr im Kreml seinen Feldzug angesichts der wirtschaftlichen Probleme daheim und immer neuer Sanktionen des Westens noch leisten? Hat Wladimir Putin gar kein Interesse an einem Waffenstillstand?

Erst am Montag hat der Innsbrucker Politikwissenschafter und Russland-Experte Gerhard Mangott in der ZiB 2 gemeint, von einem unmittelbar bevorstehenden Kollaps der russischen Wirtschaft könne keine Rede sein. „Finanzieren kann Russland diesen Krieg sicher noch eineinhalb bis zwei Jahre“, so Mangott.

„Beinahe-Stagnation“

Dem widerspricht in gewisser Weise der Ökonom und Russland-Experte am Wiener Institut für internationale Wirtschaftsvergleiche (wiiw), Vasily Astrov.

Ja, die westlichen Sanktionen würden in Summe wirken, insbesondere das westliche Exportverbot für High-Tech-Equipment etwa für die Luftfahrtbranche oder die Ölindustrie. Dadurch nehme die russische Wirtschaft auf Dauer gehörigen Schaden. Und ja, die Wirtschaft Russlands schwächle. War der Kreml noch 2023/24 mit Wachstumsraten von mehr als vier Prozent verwöhnt, so sei jetzt eine Phase der „Beinahe-Stagnation“ mit einem Wachstum von lediglich 1,2 Prozent heuer und 1,4 Prozent 2026.

Höchstes Defizit seit Corona

Auch das Budgetdefizit steige in diesem Jahr auf 2,5 Prozent und damit auf den höchsten Wert seit der Corona-Pandemie.

Aber – und das ist der entscheidende Punkt: Putin könne die Neuverschuldung leicht finanzieren. Einmal durch einen weiteren Griff in die Reserven des staatlichen Wohlfahrtsfonds, dessen Volumen zwar massiv gesunken sei, in dem aber immer noch liquide Mittel in Höhe von 1,5 Prozent vom BIP vorhanden seien. Und außerdem könne sich Moskau leicht bei russischen Banken Geld besorgen und müsse nicht auf internationale Geldgeber hoffen. Zudem sei die Staatsverschuldung mit 16 Prozent komfortabel niedrig (Österreich: 80 Prozent).

Astrov ist daher überzeugt, dass Putin den Krieg „viel länger“ werde führen können als von Mangott prophezeit. wiiw-Direktor Mario Holzner glaubt gar, Russland könne den Krieg gegen die Ukraine „theoretisch in alle Ewigkeit fortführen“.