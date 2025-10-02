Der russische Präsident Wladimir Putin hat Europa die Schuld dafür gegeben, dass der von ihm befohlene Krieg gegen die Ukraine weiter anhält. Viele Länder hätten versucht, eine friedliche Lösung für den Konflikt zu finden, sagte er am Donnerstag bei einem Auftritt beim politischen Diskussionsklub Waldai in Sotschi. Die europäischen Länder mit ihrer Politik der ständigen Eskalation seien dafür verantwortlich, dass dies nicht gelungen sei. Die Ukraine rief er auf, an den Verhandlungstisch zu kommen.

Russland verfüge über genügend Soldaten, um den Kampf in der Ukraine fortzusetzen, sagt Putin bei einer Diskussionsrunde in Sotschi. Daher solle die Ukraine verhandeln. Es gebe zwar auch Deserteure in Russland, aber nicht so viele wie in der Ukraine. Russland Truppen rückten an allen Frontgebieten vor.