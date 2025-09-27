Jetzt könnte Putins Geld an Kiew fließen

300 Milliarden Dollar, das ist eine Zahl mit elf Nullen. Das ist mehr als der ganze Coca-Cola-Konzern wert ist, in etwa das Bruttoinlandsprodukt Finnlands. Und vor allem ist es dreimal so viel wie die gesamte bisherige Unterstützung der USA für die Ukraine. Genau diese Summe lagert seit Februar 2022 eingefroren auf amerikanischen und europäischen Konten. Die Staaten des Westens hatten damals akkordiert das Auslandsvermögen der russischen Zentralbank beschlagnahmt – mit dem Ziel, das Geld der Ukraine für Wiederaufbau und Verteidigung zu geben.

Buchungstrick Geklappt hat das bekanntlich nicht. Bekommen hat Kiew nur die Zinsen aus Moskaus Vermögen, und selbst das war ein Kraftakt; denn in fast allen Hauptstädten grassierte die Angst vor einem Präzedenzfall. Enteignet die Politik Russland, könnte sie das mit jedem Anleger machen, so der Gedanke – der Schaden für den Finanzplatz Europa wäre enorm. In Berlin fürchtete man zudem analoge Reparationsklagen für Schäden aus dem Zweiten Weltkrieg, dazu kam die Sorge vor einer Klagewelle aus Russland. Nichts macht Moskau lieber, als die Europäer zur Einhaltung von Regeln und Gesetzen zu zwingen, die es selbst bricht. Unter dem Druck der USA, die die Hilfe für die Ukraine beinahe eingestellt haben, hat die EU nun eine Lösung gefunden. Man bedient sich eines Buchungstricks: Die EU-Kommission will mit den russischen Milliarden, die eingefroren beim belgischen Finanzdienstleister Euroclear lagern, zinslose Anleihen aus EU-Staaten kaufen. Simpel ausgedrückt: Man leiht sich das russische Geld, um es der Ukraine als Kredit zur Verfügung zu stellen. 140 Milliarden Euro könnten so Richtung Kiew fließen, Moskau könnte nichts dagegen tun – Russlands Zentralbank wäre formal weiter Eigentümer, die EU-Staaten stünden nur theoretisch in der Haftung.

Eingefrorenes Geld Kurz nach Beginn der Invasion hat der Westen jenes Geld, das die Russische Zentralbank im Westen gebunkert hatte, eingefroren. Damit wollte man den Wiederaufbau der Ukraine finanzieren. Angegriffen hat man es aus juristischen Bedenken bisher nicht, nur die Zinsen – in Summe acht Milliarden Dollar – wurden an Kiew überwiesen. 300 Milliarden Euro sind es insgesamt, etwa 200 davon lagern in Europa. Zum Vergleich: Die USA haben der Ukraine bisher mit 115 Milliarden Euro geholfen, Europa mit 260 Mrd.



Auch Deutschland dafür Gelingt der Plan, hinter den sich nun auch der deutsche Kanzler Friedrich Merz gestellt hat, wäre das nicht nur eine massive Entlastung für Kiew, sondern überlebenssichernd. Das aktuelle Verteidigungsbudget der Ukraine liegt bei 63 Milliarden Dollar, frisst den Großteil des gesamten Haushalts. Seit US-Präsident Donald Trump sich finanziell von Kiew abgewendet hat, ist zudem die Waffenproduktion im Land eingebrochen; der Staat kann sich die Aufträge an die heimische Industrie nicht mehr leisten. Überweist die EU wie geplant regelmäßig zweistellige Milliardenbeträge, wären Militär und Industrie auf Jahre hinaus finanziert. Für Moskau wäre es der schwerste Schlag, seit Europa und die USA das Land kurz nach der Invasion vom internationalen Finanzverkehr abschnitten. Zwar rechnete der Kreml selbst nicht damit, die eingefrorenen Milliarden je wieder zurückzubekommen, aber Moskau konnte immer auf die Angst der Europäer zählen. Das hat sich unter Trump geändert.

