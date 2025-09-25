Drohnen über Dänemark: Wieso Russland dahinter stecken könnte

"Das war definitiv kein Zufall, das hatte System.“ Dänemarks Verteidigungsminister Troels Lund Poulsen ließ keinen Zweifel daran, dass die Drohnen über seiner Heimat von einem „staatlichen Akteur“ stammen: Nach der Attacke auf den Airport Kopenhagen vor vier Tagen waren in der Nacht auf Donnerstag über vier Regionalflughäfen Drohnen aufgetaucht – auch in der Nähe einer Militäranlage.

Fünf Mal mehr als USA

Woher sie kamen, ist noch nicht ganz klar. Vermutet wird, dass sie entweder von der russischen Enklave Kaliningrad 600 Kilometer von Kopenhagen entfernt oder von einem Schiff in der Ostsee gestartet sein könnten. Moskau weist das freilich brüsk zurück: Man spricht von einer „inszenierten Provokation“.

Dabei hätte Russland durchaus Interesse daran, die Bevölkerung des Sechs-Millionen-Einwohner-Landes zu verunsichern: Kein Land der Welt hilft der Ukraine mehr als Dänemark; 2,9 Prozent seines BIP hat das Land seit Putins Überfall in Richtung Kiew geschickt. Auf Platz zwei liegt Estland, das kürzlich ja mit irrlichternden russischen Jets zu tun hatte. Aus Deutschland oder den USA kamen im selben Zeitraum nur etwa 0,6 Prozent.

Regierungschefin Mette Frederiksen hat sich immer wieder demonstrativ an die Seite Wolodimir Selenskijs gestellt. Anders als in anderen EU-Staaten steht die Bevölkerung laut Umfragen hinter dieser Politik. Selbst die massive Aufrüstung, die die Sozialdemokratin nach Trumps Amtsantritt verkündete – drei Prozent des BIP fließen nun ins Militär – kommt gut an; wohl auch, weil die Investitionen bitter nötig sind. Dänemark hat die Hälfte seiner schweren Waffen und seine gesamte Artillerie nach Kiew geschickt, das Militär musste wegen Engpässen sogar NATO-Übungen absagen. Über eine eigene, spezialisierte Drohnenabwehr verfügt man überhaupt nicht – das gilt es jetzt aufzuholen.