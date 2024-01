Wachstum 2023: Der Krieg wirkt auf die russische Wirtschaft "wie eine Droge"

In den EU-Ländern der Region soll das Wachstum im Schnitt sogar 2,5 Prozent betragen. In der restlichen Union liegen die Prognosen aktuell bei einem Prozent. „Die ostmitteleuropäischen EU-Mitglieder setzen den im vergangenen Jahr unterbrochenen Aufholprozess gegenüber Westeuropa fort und kehren somit wieder zur Normalität zurück“, so Grieveson.

Stärkere Zusammenarbeit mit EU

Das liege auch an den politischen Entwicklungen in der Region. Polen beispielsweise könnte mit seiner neuen Regierung, die eine stärkere Zusammenarbeit mit der EU verspricht, wieder verstärkt Zugriff auf Unionsgelder bekommen. Dasselbe könnte für Ungarn gelten, sollte Regierungschef Viktor Orban den europäischen Hilfspaketen für die Ukraine zustimmen.

Ein Schlüsselfaktor für das Wirtschaftswachstum in Südost-, Ost- und Mitteleuropa sei die erhoffte Erholung der deutschen Wirtschaft im Laufe des Jahres. Diese ist laut Ifo-Institut im Vorjahr um 0,3 Prozent geschrumpft, soll 2024 aber wieder um 0,9 Prozent zulegen. Für Österreich sei das ökonomische Wachstum in Polen, Ungarn, Tschechien und der Slowakei dem Wiiw nach ein positiver Impuls. Hierzulande ist die Wirtschaft im vergangenen Jahr um 0,8 Prozent geschrumpft. Für 2024 prognostiziert das Wifo auch in Österreich ein Wachstum von 0,9 Prozent.