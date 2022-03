Russische Wirtschaft vor dem Krieg kräftig gewachsen

Die russische Wirtschaft hat im letzten Monat vor dem Einmarsch in die Ukraine und den drauf folgenden Sanktionen an Schwung gewonnen. Das Bruttoinlandsprodukt wuchs im Jänner um 6,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie das Wirtschaftsministerium am Donnerstag mitteilte. Im Dezember hatte es nur zu einem Plus von 4,3 Prozent gereicht.

Am 24. Februar begann Russland den Krieg gegen die Ukraine, weshalb westliche Staaten und ihre Verbündeten viele Sanktionen gegen Moskau auflegten. Das dürfte Experten der Ratingagentur Scope zufolge das Bruttoinlandsprodukt in diesem Jahr um mehr als zehn Prozent einbrechen lassen. "Die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine werden zu einer viel tieferen Rezession führen als während der Covid-19-Pandemie", heißt es in der aktuellen Studie der Bonitätswächter.

Noch im Dezember - also wenige Wochen vor dem russischen Einmarsch in die Ukraine - hatten die Scope-Experten mit einem Wachstum von 2,7 Prozent gerechnet. Der Einbruch könnte sogar noch dramatischer ausfallen - abhängig von der Dauer und den weiteren Folgen des Krieges, dem Ausmaß der russischen Finanzkrise und der Wahrscheinlichkeit weiterer internationaler Sanktionen.