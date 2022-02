Russische Börse bricht ein, Rubel auf 15-Monats-Tief

Der Ukraine-Konflikt hat am Dienstag auch die Ölpreise weiter angetrieben. In der Früh kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 97,63 US-Dollar (86,11 Euro). Das waren 2,24 Dollar mehr als am Vortag. Zwischenzeitlich erreichte der Preis für diese Sorte den höchsten Stand seit 2014. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zog um 3,60 Dollar auf 94,67 Dollar an.

„Die Rallye, die wir gestern in den ersten Stunden in Asien und Europa beobachten konnten, fand ein schnelles Ende, als der russische Präsident Wladimir Putin jegliche Gewissheit über einen US-Gipfel zur Ukraine zunichte machte“, kommentiert der Marktanalyst Jeffrey Halley.

Keine Zuflucht mehr

Da die US-Märkte in den Ferien waren, fielen die Auswirkungen auf die Devisenmärkte bescheiden aus, obwohl der US-Dollar allgemein anstieg und die US-Anleihefutures zulegten, was auf Käufe von Zufluchtsorten hindeutet, so Halley. Gold war ein natürlicher Gewinner, während die Ölpreise in der durch die Feiertage ausgedünnten Liquidität nach oben schnellten.

Der "Zufluchtsort-Status" der Kryptowährungen scheint ebenso schnell verschwunden zu sein wie der pandemische Bullenmarkt, aber es waren die Aktienmärkte, die unter den jüngsten Entwicklungen in der Ukraine zu leiden hatten. Die US-Indexfutures sind zusammen mit ihren europäischen Pendants abgestürzt, und auch in Asien wird die Nachricht wohl nicht gut aufgenommen werden.