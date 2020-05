Russen kaufen Ost-Volksbank

Die Käufer der ÖVAG-Osttochter, die russische Banken-Nummer-1 Sberbank, ist über den Erwerb der Volksbank International sehr erfreut. "Das ist unsere erste Plattform in Europa, von der aus wir das Bankgeschäft in der EU ausbauen", sagt German Gref, Chef der Sberbank. Polen und die Türkei seien von besonderem Interesse. Doppelt so viel Gewinn wie in Russland, wo die Sberbank in den ersten acht Monaten 2011 umgerechnet fünf Milliarden Euro verdiente, will Gref mittelfristig in Mittel- und Osteuropa verdienen.



Den Einstieg in den europäischen Markt hat sich die Sberbank einiges kosten lassen: 585 Millionen Euro zahlt sie für den Kauf der Volksbank International (VBI). 60 Millionen kommen dazu, wenn die VBI heuer einen guten Ertrag schafft. Und 2,5 Milliarden Euro an Finanzierungen für die VBI nimmt die Sberbank den Ex-Eigentümern ab. Dafür bekommt sie 100 Prozent an der VBI, muss aber deren verlustreiche Bank in Rumänien nicht mitkaufen. Exklusive Rumänien verdiente die VBI im ersten Halbjahr 14,8 Millionen Euro nach Steuern. Die Tochter in Rumänien will die ÖVAG nach den großen Kreditausfällen sanieren und in zwei bis drei Jahren verkaufen.



Durch die Abgabe der VBI an die Sberbank kann die ÖVAG ihre Eigenkapitalquote um zwei Prozentpunkte verbessern. Das entspreche 300 Millionen an Eigenkapitalstärkung, erklärte ÖVAG-Chef Gerald Wenzel. Auch die Liquidität der Bank werde verbessert. Für Wenzel ist der Ausstieg aus dem Ostgeschäft mit Freude - weil die ÖVAG dadurch finanziell gestärkt wurde - und Wehmut verbunden: "Wir haben die Marke VBI über 20 Jahre aufgebaut. Jetzt übergeben wir sie." 3993 Mitarbeiter in 291 Filialen hat die VBI exklusive Rumänien.