Rund 100.000 Seefahrer sitzen seit Monaten auf Frachtschiffen fest

Die Vereinten Nationen sprechen von einer humanitären Krise auf See und setzen sich dafür ein, dass Regierungen Seeleute als systemrelevante Arbeitskräfte einstufen und sie so schneller geimpft werden können. Laut Schätzungen der ICS sind nur 2,5 Prozent der Seefahrer geimpft.

Die meisten der etwa 1,7 Millionen kommerziellen Seeleute weltweit kommen aus Asien, mehr als ein Drittel stammt aus Indien und den Philippinen. In vielen asiatischen Ländern wütet die Delta-Variante des Virus und Regierungen untersagen, dass die Besatzungen an Land gehen. Manchmal wird ihnen sogar medizinische Versorgung verweigert.

Normalerweise gehen monatlich weltweit 50.000 Seeleute an und von Bord. Da diese Rotation in der Corona-Pandemie nicht funktioniert, sitzen gleichzeitig schätzungsweise 100.000 Seefahrer an Land fest. Sie können nicht an Bord der Schiffe gehen, auf denen sie ihren Lebensunterhalt verdienen.

Wie Gewerkschaften berichten, erwägt fast die Hälfte der Seefahrer in Anbetracht der schwierigen Situation, ihren Job überhaupt aufzugeben. Die globalen Lieferprobleme würden sich dadurch voraussichtlich noch verstärken. Rund 90 Prozent des weltweiten Warenverkehrs entfällt auf Containerschiffe.