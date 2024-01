Rumänische IT-Gruppe hat nur Frauen im Vorstand

Die IT-Branche ist nach wie vor stark männerdominiert. In Österreich ebenso wie in Ost- und Südosteuropa. Die Top-Managerin Simona Pavelescu, CEO der htss-Gruppe (High-Tech Systems & Software) ist in dieser Szene eine Ausnahme-Erscheinung.

Sie gehört nicht nur zu den wenigen Vorzeigefrauen an der Spitze eines IT-Unternehmens. Der gesamte dreiköpfige Vorstand der Gruppe besteht ausschließlich aus Frauen. Das sei „schon etwas untypisch“, sagt die als Sanierungsmanagerin im April 2023 an Bord geholte Pavelescu im Gespräch mit dem KURIER, „aber Diversity bringt viele Vorteile mit sich“. Frauen seien durchaus empathischer als Männer, „und merken viel besser, wie sich die Mitarbeiter fühlen“. Was wesentlich für den Erfolg eines Unternehmens sei.

Dass das gesamte Board nun weiblich ist, sei ursprünglich nicht gezielt beabsichtigt gewesen, sondern mehr oder weniger zufällig passiert, „aber ich bin sehr glücklich darüber“. Insgesamt liegt der Frauen-Anteil bei htts um die 35 Prozent.

