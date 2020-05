Rückschlag im Kampf um billigeren Strom

Kaum ein Gesetzesentwurf versetzte die Energiewirtschaft heuer derart in Aufruhr wie die sogenannte Beweislastumkehr. Verständlich, denn dieser sperrige Terminus birgt erheblichen Sprengstoff in sich. Die E-Wirtschaft solle künftig, so der im Jänner präsentierte Vorschlag von Wirtschafts- und Justizministerium, beweisen müssen, dass ihre Preisgestaltung bei Strom und Gas fair sei. Die heimischen Wettbewerbsbehörden sollten damit mehr Biss bekommen.

Spätestens nachdem der Gesetzesentwurf im Juni auch noch den Ministerrat passierte, schrillten in der Energiebranche, in der mit Transparenz ja bisweilen gegeizt wird, die Alarmglocken.