Rückschlag für Robotaxis: Unfälle und Staus

Es ist erst etwas mehr als eine Woche her, dass selbstfahrende Taxis in San Francisco rund um die Uhr ihre Dienste anbieten dürfen. Nach zwei Unfällen in den vergangenen Tagen kommt es jetzt wieder zu Einschränkungen.

Bei einem der Unfälle wurde ein Fahrgast verletzt, nachdem ein Robotaxi des Anbieters Cruise an einer Kreuzung mit einem Feuerwehrwagen zusammenstieß. Das kalifornische Verkehrsamt wies die General-Motors-Tochter an, die Anzahl ihrer Fahrzeuge um die Hälfte zu reduzieren.



➤ Mehr lesen: Video: Mit dem fahrerlosen Taxi durch San Francisco