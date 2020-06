General Motors steckt im Imagetief

Platz 1: Mary Barra, General Motors

Als 20-Jährige trat die 1961 in Michigan als Mary Teresa Makela geborene Managerin beim Autobauer General Motors in den Dienst. Bei Pontiac, wo auch ihr Vater beschäftigt war, startete sie ihre Karriere, studierte Elektrotechnik am General Motors Institute. Über die Jahre arbeitete sich Barra zielstrebig nach oben - Mitte Jänner hat Barra als erste Frau die GM-Führung übernommen. GM war damit der erste große Autokonzern überhaupt, der eine Frau an die Unternehmensspitze berief. Sie saß in den vergangenen Jahren auch im Aufsichtsrat von Opel.

