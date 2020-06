Rudolf Kemler neuer Chef der ÖIAG

Auch wenn sie mittelfristig nicht für mehr als die drei derzeitigen Beteiligungen Telekom Austria, OMV und Post verantwortlich bleibt. Größte Baustelle ist derzeit die von Schmiergeldskandalen erschütterte Telekom Austria, bei der die Staatsholding mit 28,4 Prozent größter – und bisher bestimmender – Aktionär ist. Mit dem Einstieg des mexikanischen Telekom-Milliardärs Carlos Slim, der insgesamt rund ein Viertel der Aktien und viel Mitspracherecht will, soll die TA neu ausgerichtet werden weiter in Südosteuropa expandieren.

Dafür allerdings muss erst einmal ein stabiles Verhältnis zwischen den beiden Hauptaktionären geschaffen werden. Denn der neue Großaktionär drängt auf eine Reihe von Änderungen bei der TA. Zudem sollen durch Kooperation mit dem niederländischen Telekomriesen KPN, an dem Slim ebenfalls maßgeblich beteiligt ist, Kostensenkungen erzielt werden.

Bei der Post, die mit 52,8 Prozent mehrheitlich dem Staat gehört, geht es vor allem um eine weitere Privatisierung. Zwar lehnt diese die SPÖ vehement ab, nach den Wahlen 2013 und einer Neuauflage einer rot-schwarzen Koalition dürfte die ÖVP die Privatisierung und die Einbringung anderer Staatsbeteiligungen wie etwa die ÖBB in die ÖIAG zur Koalitionsfrage machen. Kemler selbst, der seinen Job am 1. November antritt, will die ÖIAG „strategisch aufwerten“ und sie „dem direkten Einfluss der Tagespolitik“ entziehen“.